Повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України. Тіло хлопчика передано на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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Що відомо про загибель немовляти в Одесі

В поліції повідомили, що у Пересипському районі Одеси виявили тіло 1-річної дитини у морозильній камері одній з квартир.

Хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем,

– йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі працюють з матір'ю та її співмешканцем. Сестру хлопчика вилучили з родини та тимчасово помістили у лікарню.

Правоохоронці виявили тіло немовля в морозилці / Фото Нацполіції

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за умисне вбивство малолітньої дитини.

Тіло хлопчика скерували на судово-медичну експертизу, де мають встановити остаточну причину смерті. Тривають слідчі дії, щоб встановити всі деталі.