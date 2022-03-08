Мамо, ми не визволителі, а окупанти, – ще один полонений розповідає правду про Путіна

Українські герої продовжують брати у полон російських окупантів. Антон Геращенко оприлюднив відео, як впійманий ворог телефонує матері.

Окупант повідомив, що він у полоні в Одесі. Ворог залився сльозами, лаявся й розповідав, що росіяни в Україні – не миротворці, а окупанти.

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Полонений ворог визнає, що "вбивали мирних".

Мамо, ми не визволителі, ми – окупанти,

– заявив впійманий бойовик.

Тим часом мама цинічно виправдовує сина та каже, що він – не винен.

Ще один полонений розповідає правду: дивіться відео

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