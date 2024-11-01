Поразка Росії в Україні призведе й до змін в Грузії, – командир "Грузинського легіону"

Грузинські добровольці стоять на захисті Україні від російської агресії ще з 2014 року. Як для українців, так і для грузинів однакова важлива поразка країни-агресорки у війні.

Це також призведе до змін і в самій Грузії. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі.

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Чому грузини їдуть добровольцями на війну в Україну

Мамука Мамулашвілі зазначив, що він воює проти росіян практично все життя з невеликими перервами.

"Під час війни в Абхазії був ще підлітком. Потім пройшов обидві кампанії в Чечні, зрозуміло, російсько-грузинську війну, і от з 14-го б'юся з ними тут", – розповів грузинський доброволець.

Він також зазначив, що коли окупанти загарбали Крим, йому було зрозуміло, що Путін почне війну проти України. Мамулашвілі також зауважив, що грузини пам'ятають, як українці були єдиними, хто допомагав їм у 1992 році під час війни в Абхазії та постійно й відкрито підтримували нас у протистоянні з росіянами.

Крім того, на просторах Харківщини, Сумщини чи Донбасу ми б'ємося не лише за Україну, а й за незалежність Грузії. Поразка нашого спільного ворога тут призведе до докорінних змін у нас на Батьківщині,

– підкреслив командир "Грузинського легіону".

Доброволець розповів, що всього на початку АТО в Україну прибули всього 10 грузинів. Це були професіонали, офіцери грузинської армії, які мали за плечима досвід війни з росіянами, а також місій в Іраку та Афганістані.

Коли Мамулашвілі з друзями приїхали до Києва, за його словами, місцеві хлопці зустріли їх й допомогли з житлом. Вони ж доклали чимало зусиль, щоб грузинські добровольці одразу почали навчати українські бригади та батальйони міліції. Тоді ще поліції не було.