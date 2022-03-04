Мандруватимуть в Сибір: два туроператори скасували у Росії всі програми до кінця місяця

Світові туроператори банять Росію. Ще два великих перевізники скасували для росіян усі польотні програми до кінця місяця.

На цей раз мовиться про найбільший міжнародний оператор Coral Travel та Sunmar. Польоти припинять до 28 березня 2022 року.

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Виконуватимуть лише спеціальні вивізні рейси з-за кордону для туристів із датами вильоту від 5 березня. Про це повідомили в асоціації туроператорів.

Які ще оператори повезуть росіян слідом за славнозвісним кораблем

На вебсайті туристичного оператора Berge&Meer написано: "У зв'язку з нинішньою ситуацією, Berge&Meer більше не буде подорожувати до Росії з етичних і моральних міркувань до подальшого повідомлення".

FTI також скасовує відпустку в Росії.

TUI також більше не пропонує поїздок до імперії Путіна.

Манфред Хойпл, керівник компанії Hauser Excursions, пояснює відмову його компанії пропонувати поїздки до Росії так: "Не можна терпіти будь-кого, хто навмисно попирає міжнародне право, а також активно вторгається у сусідню країну".

Тож, схоже, росіянам світить лише незабутня подорож до Сибіру"

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