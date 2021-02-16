Маніакальна наполегливість, – у Путіна відреагували на санкції ЄС та США

Росія готова вирішувати питання із США та Європейським Союзом у форматі діалогу. Однак розмови про ймовірне запровадження санкцій у Кремлі назвали "маніакальними".

Реакція Кремля на ймовірні санкції

Росія нібито всіляко намагається налагодити відносити з Євросоюзом та США. Про це заявив прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Важливо Євросоюз може схвалити санкції щодо Росії через Навального у березні, – журналіст

Саме така "маніакальна наполегливість" у питанні санкцій буцімто заважає Росії у діалозі із Заходом.

Розмова про санкції, на жаль, ведеться і в Брюсселі, вона ведеться і в США зовсім з маніакальною наполегливістю. Це те, що ми не вітали б, це те, що нам не сподобалося б,

– наголосив Пєсков.

Прессекретар Путіна заявив, що Москва розраховує на те, що "все-таки політична воля на продовження діалогу запанує і найскладніші питання будуть вирішуватися виключно у межах діалогу".

Санкції проти Росії: головне

►За даними ЗМІ, Євросоюз готує нові санкції проти Росії. Таке рішення пов'язане із ув'язненням опозиціонера Олексія Навального та жорстоким придушенням протестів на його підтримку.

►Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Кремль готовий остаточно розірвати відносини з ЄС, якщо Союз введе проти них санкції.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова розірвати відносини з ЄС, якщо Євросоюз й надалі вводитиме санкції.