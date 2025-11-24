Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Третього армійського корпусу.

Як українці відреагували на нову рекламну кампанію Третього армійського корпусу?

Зокрема, як зазначив блогер Сергій Наумович, рекламна кампанія "Ми тут, щоб жити" влучає прямо в серце.

Бо про тих, заради кого воїни готові зрушити гори, ось вони – сидять на плечах, пустують, посміхаються, роблять перші кроки. Все те пекло, яке щодня і щоночі переживають мільйони українських родин, заради них! Заради того, щоб життя, яке росіяни так наполегливо намагаються знищити, тривало,

– написав він.

Наумович наголосив, що кампанія є нагадуванням про найважливіше: попри будь-які труднощі, потрібно шукати своє щастя, оберігати рідних і країну, народжувати та виховувати дітей, цінувати кожну мить, адже життя одне. Він додав, що фото та відео із родинних архівів як самого Андрія Білецького, так і інших командирів є показником того, що війна стала частиною нашої реальності, але не позбавила нас самого життя.

Блогер і журналіст Денис Казанський звернув увагу на нестандартний підхід корпусу до реклами служби в армії: замість традиційного "воєнного" ролика створили маніфест про цінність життя.

У відео та на білбордах – родини, діти, домашні моменти, які ще виразніше контрастують із реаліями війни та посилюють трагічність подій, які відбуваються у нашій країні.

Це відео знімалося, як реклама корпусу, але вийшло рекламою усіх ЗСУ, яка добре ілюструє, за що воюють українці в цілому,

– написав Казанський.

Користувачі Х, Instagram і TikTok також розповіли про свої враження від кампанії "Ми тут, щоб жити".

Відгуки українців про кампанію / Скриншоти, надані 24 Каналу

