Колишній мер Луганська Пілавов загинув від вибуху на вулиці Шевченка

У центрі тимчасово окупованого Луганська 3 липня пролунав вибух, унаслідок якого загинув колишній мер міста Маноліс Пілавов. Ще троє людей зазнали поранень. Вибухівку підірвали дистанційно поблизу краєзнавчого музею.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Як підірвали Пілавова

За попередніми даними, вибухівку залишили на ґанку. Коли Маноліс Пілавов проходив повз, пристрій привели в дію дистанційно. Спершу повідомлялося, що загинув один чоловік, а ще троє осіб зазнали поранень. Згодом з'ясувалося, що загиблим виявився колишній мер Луганська Маноліс Пілавов.

Наслідки вибуху у Луганську: дивіться відео

Символічним є те, що колишнього мера Луганська було підірвано на вулиці Тараса Шевченка, яка до 1913 року мала назву Банківська, у 1913 – 1917 роках – Романовська. Попри те що вулиця названа на честь видатного українського письменника, росіяни із початку окупації не перейменовували її.

Де ймовірно пролунав вибух у Луганську: дивіться на карті

Маноліс Пілавов народився 24 березня 1964 року в селі Олексіївка Грузинської РСР. Він двічі обіймав посаду заступника міського голови Луганська, а з грудня 2014 року очолив адміністрацію міста, підконтрольну окупантам. Пілавов залишався на посаді мера Луганська до 2023 року.

Слідче управління СБУ в Луганській області розшукувало Пілавова за статтею про активну участь незаконного збройного формування. Йому інкримінували насильницьку зміну конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність України та створення терористичної групи чи організації.

Нагадаємо, у центрі тимчасово окупованого Луганська стався вибух біля краєзнавчого музею, де відбувалося відкриття виставки, присвяченої російській операції "Поток". Будівля поблизу епіцентру вибуху зазнала часткових руйнувань, а в сусідніх будинках вибило шибки.