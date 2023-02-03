60 тисяч кроків за день і нова область: 11 день марафону чеха на Донбас

Чеський волонтер Петро вже у Хмельницькій області. Днями йому вдалося побити одразу декілька власних рекордів. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу у прямій мові.

Моменти, які розчулюють

Я радий, що зі здоров'ям у мене нарешті все в порядку і я можу рухатися в хорошому темпі. Хоч і потрапив у сильну хуртовину ввечері.

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Учора я весь час йшов трасою. За весь день дорогою було лише одне село. Але ввечері я натрапив на дуже хороший готель. Його власник Назар – неймовірно добра людина. Дозволив мені безкоштовно залишитися, пригостив вечерею, а зранку навіть сумку їжі спакував. Коли я запропонував гроші, він відповів: "Я тут власник, і ви нічого не будете платити. Дякую за допомогу".

Хочу колись повернутися до пана Назара з подарунком і подякувати йому. Таких добрих людей, як він, – не так вже й багато.

Мене завжди дуже розчулюють такі моменти. Одна бабця дорогою намагалася дати мені гроші, але я не взяв, бо все має відбуватися прозоро – через банк. Тоді вона почала пропонувати мені печиво, яке несла додому з магазину.



Петро з дружиною власника готелю / Фото волонтера

Випробування на міцність

До речі, мене знову зупинила поліція на посту. Виявляється, автомобілі, які проїжджали повз мене, сказали на посту, що бачили підозрілу людину. Отож мене й зупинили. Навіть пропонували кудись підвезти. Мовляв, ніхто не дізнається, що я пересувався автомобілем. Але я, ясна річ, відмовився від такої пропозиції.

Я дав собі слово, що пройду цей шлях. Тепер це моє випробування на міцність.

Петро продовжує свій шлях через всю Україну / Фото волонтера

На 9-й день дороги я встановив кілька рекордів. Мені вдалося пройти 49 кілометрів за 10 годин. Вперше я перетнув позначку у 60 000 кроків. До речі, останні 300 кроків я просто пройшов довкола готелю, щоб встановити цей рекорд.

Скільки грошей вдалося зібрати

Збір і далі рухається повільно. Тому я дуже закликаю всіх долучитися до нього. Наразі вдалося зібрати 79 163 крон, 33 євро, 23 791 гривень. Крім того, на днях в Україну привезуть автомобіль з Чехії, який я передам одній бригаді, яка зараз на Харківському напрямку.



Автомобіль, який чехи передали на ЗСУ / Фото надав Петро