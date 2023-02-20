Цивілізація після кількох днів "пустелі": 28 день марафону чеха на Донбас

Чеський волонтер Петро радіє, що нарешті прийшов у Дніпро. Адже кілька днів до того на його шляху не було практично нічого – лише поля й дорога. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу у прямій мові.

1130 кілометрів дороги позаду

На 27 день марафону, у неділю, я нарешті дійшов у Дніпро. Ще ніколи так не радів цивілізації: тротуарам, натовпу, світлофорам, великим будівлям. Така дорога значно цікавіша.

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Кілька днів до того за весь день я міг побачити одне село й один ресторан. До речі, у п'ятницю я познайомився з однією компанією в ресторані, то після нашої розмови вони дали мені 2 тисячі гривень готівкою.

Зараз дорога значно цікавіша. У Дніпрі я зустрівся з кількома знайомими. Цікаво, що 3 кілометри дороги мені світив лише зелений колір світлофора.

Я в більшості випадків позитивна людина. Так що зі мною все добре. Все більше і більше чекаю кінця марафону. Хлопці на передовій вже теж мене зачекалися.

Волонтер пройшов пішки вже 1130 кілометрів / Фото Петра

Вчора отримав погані новини. Чеський парамедик з батальйону "Карпатська Січ" написав мені, що загинуло двоє українських військових, а двоє добровольців з Чехії та Словаччини зазнали поранень голови. Я кожного дня телефоную хлопцям на передову і питаю, як вони.

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Петро перестав перевіряти суми на рахунках

Дива не сталося, і цифри не рахунках збору кардинально не збільшилися. Однак я вже перестав щохвилини перевіряти надходження. Скільки буде грошей – стільки буде. Від цього я не перестану допомагати Україні та українським військовим.

Якщо не буде чим допомагати, можу піти працювати водієм на передову. Евакуйовувати поранених. Той, хто хоче допомогти, знайде спосіб.

Наразі на рахунках збору є 151,2 тисячі крон, 80,8 тисячі гривень та 372 євро. Нагадаю, що всі зібрані гроші підуть на закупівлю необхідного для українських захисників. Я дякую всім, хто мене підтримує.