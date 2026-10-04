Назавжди – 25: у Києві попрощалися з бойовим льотчиком Маратом Мамбетовим

4 жовтня у Києві провели в останню путь бойового пілота майора Марата Мамбетова. 25-річний захисник загинув під час виконання бойового завдання.

Про церемонію прощання з пілотом розповіли у Повітряному командуванні "Центр".

Як у Києві прощалися з льотчиком Мамбетовим?

Майор Марат Мамбетов був командиром авіаційної ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Побратими згадують його як розумного, виваженого та сміливого офіцера, який завжди брався за найскладніші виклики та прикривав дії Сухопутних військ Збройних Сил України.

Прощання з майором Мамбетовим / Фото "Центр"

Протягом двох років активних бойових дій майор здійснив майже 200 бойових вильотів на винищувачах МіГ-29.

На його рахунку – десятки знищених повітряних цілей противника, а також численні ракетно-бомбові удари по наземних позиціях російських окупантів.

За мужність та героїзм захисника нагороджено орденами "За мужність" II та III ступенів і відзнакою Президента України "За оборону України".

У Києві провели в останню путь 25-річного льотчика / Фото "Центр"

Свій останній бій 25-річний воїн прийняв 1 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання з вибиття окупантів з української землі.

Літак Марата було уражено ворожою ракетою. Льотчик катапультувався з підбитого борта, але отримані ушкодження виявилися несумісними із життям.

У нього залишилися батьки та брат.

Яким був життєвий шлях Мамбетова

Марат Мамбетов народився 17 липня 2001 року у сім'ї військовослужбовця на Мелітопольщині Запорізької області.

Мріючи про небо з дитинства, він вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, де опанував три типи літаків: ХАЗ, Л-39 і МіГ-29.

У 2022 році хлопець успішно закінчив навчальний заклад та одразу приєднався до бойової бригади "Привидів Києва".

Друзі та близькі згадують Марата з особливим теплом. Його однокурсник Ілля розповів Суспільному: "Завжди був веселий, життєрадісний, але коли треба було, він був дуже серйозний і відповідальний. Завжди тримав своє слово. Завжди був щирим. У нього була дівчина, з якою він мав намір одружитися".

За словами подруги Софії, льотчик понад усе любив польоти, мріяв у майбутньому опанувати новітню західну авіатехніку та активно підтримував ініціативи щодо вшанування пам'яті полеглих побратимів.

У Києві попрощалися з Маратом Мамбетовим / Фото "Центр"