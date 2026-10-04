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24 Канал Новини України Назавжди – 25: у Києві попрощалися з бойовим льотчиком Маратом Мамбетовим
4 жовтня, 22:24
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Назавжди – 25: у Києві попрощалися з бойовим льотчиком Маратом Мамбетовим

Анастасія Колеснікова

4 жовтня у Києві провели в останню путь бойового пілота майора Марата Мамбетова. 25-річний захисник загинув під час виконання бойового завдання.

Про церемонію прощання з пілотом розповіли у Повітряному командуванні "Центр".

Як у Києві прощалися з льотчиком Мамбетовим?

Майор Марат Мамбетов був командиром авіаційної ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Побратими згадують його як розумного, виваженого та сміливого офіцера, який завжди брався за найскладніші виклики та прикривав дії Сухопутних військ Збройних Сил України.

Прощання з майором Мамбетовим / Фото "Центр"

 

Протягом двох років активних бойових дій майор здійснив майже 200 бойових вильотів на винищувачах МіГ-29. 

На його рахунку – десятки знищених повітряних цілей противника, а також численні ракетно-бомбові удари по наземних позиціях російських окупантів. 

За мужність та героїзм захисника нагороджено орденами "За мужність" II та III ступенів і відзнакою Президента України "За оборону України".

У Києві провели в останню путь 25-річного льотчика / Фото "Центр"

 

Свій останній бій 25-річний воїн прийняв 1 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання з вибиття окупантів з української землі.

Літак Марата було уражено ворожою ракетою. Льотчик катапультувався з підбитого борта, але отримані ушкодження виявилися несумісними із життям. 

У нього залишилися батьки та брат.

Яким був життєвий шлях Мамбетова

Марат Мамбетов народився 17 липня 2001 року у сім'ї військовослужбовця на Мелітопольщині Запорізької області. 

Мріючи про небо з дитинства, він вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, де опанував три типи літаків: ХАЗ, Л-39 і МіГ-29. 

У 2022 році хлопець  успішно закінчив навчальний заклад та одразу приєднався до бойової бригади "Привидів Києва".

Друзі та близькі згадують Марата з особливим теплом. Його однокурсник Ілля розповів Суспільному: "Завжди був веселий, життєрадісний, але коли треба було, він був дуже серйозний і відповідальний. Завжди тримав своє слово. Завжди був щирим. У нього була дівчина, з якою він мав намір одружитися".

За словами подруги Софії, льотчик понад усе любив польоти, мріяв у майбутньому опанувати новітню західну авіатехніку та активно підтримував ініціативи щодо вшанування пам'яті полеглих побратимів.

У Києві попрощалися з Маратом Мамбетовим / Фото  "Центр"

 

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