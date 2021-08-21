Маразм міцнішав: Шарій і "Страна" почали звинувачувати одне одного в проукраїнських поглядах

21 серпня 2021 , 16:09
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Джерело:

24 канал

Між одіозним блогером Анатолієм Шарієм та проросійським видання "Страна" спалахнув конфлікт. Як би це дивно не звучало, але прихильники Росії та Володимира звинувачували один одного у проукраїнських поглядах.

Як написав відеоблогер Денис Казанський, суперечка між Шарієм і сайтом "Страна" набуває вже зовсім гротескних форм.

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Конфлікт спалахнув між проросійським блогером Анатолієм Шарієм та журналісткою видання "Страна" Олесею Медведєвою. Остання як компромат показала твіт Шарія, в якому блогер критикував очільника Кремля Володимира Путіна.

Натомість Шарій оприлюднив інтерв'ю Олесі, в якому вона розповідає, що у 2014 році виступала проти "ЛНР" та "ДНР" і навіть виходила на мітинги з українським прапором.

Для Шарія це теж компромат (як же можна проти "ДНР" та ще з українським прапором?). І він радіє, що прихильників України тоді побили відморозки,
– пояснив Казанський.

Суперечка ""українських журналістів": дивіться відео

Реакція Шарія

У своєму телеграмі Шарій назвав ролик Медведєвої "контентом для сліпих з переказом фільму".

Але переказ фільму – замануха, половина ролика знову жорсткі викриття Шарія,
– заявив одіозний блогер.

Він сказав, що після такого контенту від "Страны" відпишуться тисячі людей. За даними Шарія, вже 10% прихильників проросійського видання це зробили. 

Важливо! 20 серпня Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужви. Під обмеження потрапили Анатолій та Ольга Шарії.

Що відомо про Анатолія Шарія?

Це проросійський журналіст з Києва, відомий своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами під час Революції Гідності. Служба безпеки 16 лютого оголосила Анатолію Шарію про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності людей. Сам проросійський блогер назвав відкриту справу проти нього "політичною". 25 лютого його оголосили у розшук через те, що він кілька разів не з'явився на допит.
Автор: Альона Захарова