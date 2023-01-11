Швейцарія заборонила Іспанії постачати зброю свого виробництва Україні, – ЗМІ
Джерело:Europapress
Іспанія продовжує надавати Україні військову допомогу для протидії Росії. Проте Швейцарія нещодавно наклала вето на постачання деяких видів озброєння в Україну.
Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Попри це, за її словами, Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в майбутньому.
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Іспанія проситиме дозвіл у Швейцарії
Роблес зазначила, що допомога Іспанії для України сприятиме її захисту від "несправедливої, незаконної та жорстокої" агресії з боку Росії.
Проте Швейцарія не дає дозволу на постачання Києву певних озброєнь та військового обладнання. Певні поставки, за словами Роблес, потребують дозволу країни-виробника.
Ми розуміємо, поважаємо та приймаємо нейтралітет, але для постачання деяких позицій нам потрібна згода Швейцарії, якої наразі у нас немає,
– сказала вона.
Роблес додала, що має намір звернутися до іспанського посольства у Швейцарії із проханням посприяти в отриманні такого дозволу.
Обсяги допомоги для України збільшаться
Очільниця міноборони також заявила про направлення військової допомоги Україні та запевнила, що Іспанія продовжить підтримувати Київ у війні проти Росії у майбутньому. Зокрема, шляхом надання притулку біженцям, тренування українських бійців та лікування поранених захисників.
Вона нагадала, що Іспанія почала допомагати Україні з початку широкомасштабного вторгнення Росії ще 11 місяців тому. Крім того, міністерка відзначила військове посилення місій НАТО зі стримування на східному фланзі Альянсу.
На її думку, Іспанії потрібно збільшити інвестиції в оборону, оскільки війна в Україні показала, що країна живе в "абсолютній незахищеності".
"Сьогодні ракета може прилетіти з Москви до Мадриду", – сказала Роблес.
Вона впевнена, що інвестиції в оборону принесуть мир та свободу, а також допоможуть відстояти демократичні цінності.
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