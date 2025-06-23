Депутатку Дніпропетровської облради Кізіярову взяли під варту через фіктивну службу в ЗСУ
- Депутатка Дніпропетровської облради Маріанна Кізіярова взята під варту на 52 дні з альтернативою застави у 757 тисяч гривень через підозру у фіктивній службі в ЗСУ.
- Кізіярову та ще двох осіб підозрюють у злочинах, включаючи шахрайство та ухилення від військової служби шляхом обману.
Слідство вважає, що Кізіярова отримала понад 200 тисяч гривень незаконних виплат та використовувала їх для особистих потреб і політичного піару.
У Дніпрі суд обрав запобіжний захід депутатці обласної ради Маріанні Кізіяровій (раніше Мірошниченко), яку підозрюють у фіктивному проходженні служби в ЗСУ. Її взяли під варту з альтернативою застави у 757 тисяч гривень.
Детальніше про розсідування посадовиці, яка намагалася покращити свій політичний імідж і при цьому отримувала незаконні виплати за "паперову службу" понад 200 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".
Читайте також За все життя стільки не заробив: тесть головного митника купив дім за 120 тисяч доларів, – ЗМІ
Суд і застава: яку міру обрали Кізіяровій
Суд відправив Кізіярову під варту терміном на 52 дні з альтернативою застави у 757 тисяч гривень. Прокурор просив вищу суму – 908 тисяч. Також цікаво, те що суд заборонив показувати її обличчя. Адвокати депутатки клопотали про нічний домашній арешт або м'якшу заставу. Сама ж Кізіярова відмовилась від коментарів у залі суду. Однак раніше у соцмережах вона відкидала усі звинувачення.
Разом із депутаткою підозрюють ще двох осіб:
- тодішнього заступника командира військової частини – знайомого Кізіярової, який домовлявся про її "службу";
- керівника навчального центру, який вніс її до списків військовослужбовців.
Саме вони, за даними слідства, забезпечили "прикриття" фіктивного перебування Кізіярової на службі.
У чому підозрюють депутатку
Маріанна Кізіярова отримала підозру одразу за кількома статтями:
- ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;
- злочин, скоєний за попередньою змовою групою осіб;
- шахрайство.
Суму отриманих нею незаконних виплат слідчі оцінили у понад 200 тисяч гривень. Усе це вона, за інформацією ДБР, витрачала на особисті потреби.Їй загрожує до 10 років за ґратами.