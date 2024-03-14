Навряд чи Макрон вплинув: чому "подруга Путіна" Ле Пен раптово висловила підтримку Україні

Французька політикиня Марін Ле Пен, яку вважають "подругою Путіна", раптово підтримала Україну. Найімовірніше, вона просто вирішила діяти більш прагматично.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що навряд чи президент Франції Еммануель Макрон вплинув на неї, аби вона почала підтримувати Україну.

До теми BabakovLeaks: французькі ультраправі їздили до Росії коштом Бабакова, той переписувався з Ле Пен

Чому Ле Пен підтримала Україну

Як наголосив Рейтерович, найімовірніше, тут є досить банальна причина. Якою б не була Ле Пен, та залишається досить вправним політиком. Вона починала маргіналом, але змогла наростити високі рейтинги.

Вона, як вправний політик, бачить, що розмови про "мир з Путіним" не користуються підтримкою переважної більшості французів. І не сумніваюся, що прихильники її партії також це не підтримують. Вони бачать, що мета Путіна – не спільне сидіння за столом і сповідування консервативних цінностей. Вони, мабуть, побачили його справжнє обличчя,

– сказав Рейтерович.

Тому вона вирішила швидко "перевзутися". Адже, якщо й надалі почне підтримувати Путіна, то їй швидко згадають різні скандали. Зокрема й те, що її політсила отримала кредит від російського банку у 2014 році.

Безперечно, до Ле Пен могло насправді дійти, що Путін – не та людина, з якою можна про щось домовитися. Він хоче розколоти Європейський Союз, що може бути занадто навіть для євроскептичних політичних сил.

Я думаю, що тут спрацювало розуміння ситуації та розуміння контексту. Також вона усвідомлює, що, перебуваючи зараз на боці Путіна, вона більше втратить, ніж отримає,

– пояснив Рейтерович.

Заява Ле Пен: коротко