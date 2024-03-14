Подруга Путіна Ле Пен згадала про Україну та підтримала її

Подруга російського президента Владіміра Путіна Марін Ле Пен неочікувано висловилась на підтримку України. Водночас раніше у неї вже бували "просвітлення".

Одна із найбільш проросійських політикинь Євросоюзу, лідерка французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, несподівано підтримала Україну. Водночас вона переконана, що війна Росії проти України неминуче закінчиться переговорами.

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Україна має опинитись в сприятливій ситуації

За словами Ле Пен, вони зобов'язані висловити українцям свою підтримку.

Напавши на Україну, РФ спровокувала війну на порозі ЄС і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу,

– заявила французька політикиня.

За її словами, мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб тоді, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".

Проте Ле Пен та її партія утрималися від голосування за безпекову угоду між Україною та Францією у лютому 2024 року.

Ле Пен та її партія близькі із режимом Путіна