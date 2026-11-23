Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен виступила проти звинувачень на адресу диктатора Володимира Путіна. Вона відмовилася називати його воєнним злочинцем.

Про це заявила кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен в інтерв'ю виданню India Global Review.

Шкодить дипломатичному процесу

Ле Пен розкритикувала звинувачення міжнародної спільноти на адресу очільника Кремля. Вона зазначила, що різка риторика шкодить дипломатичному процесу.

Такі узагальнювальні заяви насправді є безглуздими. Вони суперечать прагненню до миру,

– заявила Ле Пен.

При цьому французька діячка визнала відповідальність Росії за розпочату війну і назвала Україну жертвою. Попри це, вона наполягає на необхідності пом'якшення заяв заради пошуку компромісів. На її думку, якщо обмінюватися образами, не вдасться знайти шляхи до миру.

Для припинення бойових дій Ле Пен пропонує, аби Франція організувала "велику конференцію за мир" та спробувала наблизити кінець війни.

Додамо, раніше Ле Пен заявляла про готовність зустрітися з Володимиром Зеленським. Також вже наступного року у квітні відбудуться президентські вибори у Франції. Наразі соціологічні дослідження прогнозують Ле Пен перемогу в першому турі виборів.