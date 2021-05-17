Любительку Путіна Марін Ле Пен запідозрили у розкраданні грошей Євросоюзу

Марін Ле Пен – лідерку французького ультраправого "Національного фронту" і фанатку Путіна, підозрюють у зловживанні коштами європейських фондів. Окрім самої Ле Пен, підозрюють ще 16 лідерів її руху.

Як ідеться у розслідуванні, яке з'явилося у ЗМІ, Ле Пен розкрадала гроші через найм фіктивних помічників у Європарламенті. Загалом йдеться про привласнення понад 6,8 мільйонів євро.

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Марін Ле Пен і корупція в ЄС

Розслідування стосовно "Національного фронту" тривало 5 років. За словами співробітників Центрального управління у боротьбі з корупцією та фінансовими та фіскальними правопорушеннями партія Ле Пен через своїх керівників та менеджерів створила шахрайськи організовану систему.

Гроші брали із європейських фондів та перераховували фіктивним людям, які нібито працювали у парламенті.

За сукупністю свідчень і фактів, що містяться в документі, випливає висновок про те, що саме Марін Ле Пен несе пряму відповідальність за організацію цієї схеми.

Доповідь для правоохоронців розмістили на 98 сторінках.