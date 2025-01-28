Безрукова заявляє, що ще з літа 2024 року "відчувала перепони" в роботі з боку Міноборони

Відсторонена керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова заявила, що ще з літа 2024 року стикалася з перешкодами у роботі з боку Міністерства оборони. Крім того, вона стверджує, що міністерство давало усні розпорядження, з ким укладати угоди.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Безрукова також вказала на те, що значну частину бюджету АОЗ отримала у жовтні 2024 року, тому зброя не встигла надійти до 2025 року.

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Як Безрукова прокоментувала роботу із спецекспортерами

Безрукова розповіла, що міністр оборони Рустем Умєров запрошував на зустрічі з АОЗ спецекспортерів – посередників, що перепродують зброю з націнкою.

Один із закидів міністерства – що ми працюємо зі спецекспортерами, але це виглядає гидко, тому що регулярно збирались наради, куди запрошували АОЗ та спецекспортерів, і нам казали: терміново купуйте!,

– заявила Безрукова.

Вона також відповіла на критику Умєрова стосовно затримок у постачанні озброєння у 2024 році.

"Виробництво зброї – це цикл. Контракти у мене, як правило, річні. Так, ми інколи купуємо щось зі складів, але коли ти купуєш зі складів в такому терміновому режимі, то ризик переплати складає практично 100%. Тому моя стратегія – це працювати на стабільних контрактах. Тобто, я укладаю річний контракт, наприклад, у жовтні. Як ви думаєте, яка частина цього контракту надійде у 24 році? А ми ж величезну частину свого бюджету отримали в жовтні", – зазначає Безрукова.

Водночас сама Безрукова неодноразово наголошувала, що АОЗ скоротила частку експортерів, укладаючи прямі контракти з виробниками, що сприяло зниженню середніх цін на боєприпаси критичної номенклатури. Вона вважає це одним із досягнень АОЗ у 2024 році.