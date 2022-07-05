Українська математикиня Марина В'язовська отримала медаль Філдса

Марина В'язовська – українська математикиня – отримала медаль Філдса. Найпрестижнішу математичну нагороду українці вручили за розв'язок задачі. Мовиться про пакування куль у восьмивимірному просторі.

Церемонія вручення відбулася під час Міжнародного математичного конгресу у Гельсінкі. В'язовська стала другою жінкою в історії премії, яка отримала медаль.

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Для математикині медаль Філдса – вже дев'ята міжнародна нагорода.

Марина В'язовська довела, що решітка Е₈ є найщільнішим способом пакування однакових сфер у восьми вимірах. Окрім того, математикиня зробила внесок у розв'язок пов'язаних задач, а також задач з інтерполяції в аналізі Фур'є.

В'язовська про нагороду

Медаль Філдса отримують математики віком до 40 років. Раз на 4 роки нагороду вручають за видатні досягнення у науці.

Марина В'язовська зауважила, що медаль Філдса вручають молодим математикам, аби у них був стимул працювати далі.

Українка наголосила: математика – завжди виклик.

Я взагалі не дуже вірю, що існують таланти. Для мене талант – це більше зацікавленість. Не те, що ти можеш, наприклад, дихати під водою. Тобто не якісь здібності, яких в інших людей немає. Це скоріше цікавість до чогось і можливість це робити довгий час,

– заявила В'язовська.

Вона додала, що коли людина може займатися чимось упродовж тривалого часу, через практику досягається вправність. Саме тому на першому місці – зацікавленість.

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