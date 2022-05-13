Маріонетки Кремля з Південної Осетії проведуть референдум щодо приєднання до Росії

17 липня в Південній Осетії проведуть референдум про приєднання самопроголошеної республіки до складу Росії.

Референдум про приєднання до Росії

Про це йдеться в указі маріонеткового "президента" невизнаної республіки Анатолія Бабілова. Він ще на початку березня оголосив про кроки для возз'єднання з країною-агресоркою.

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Керуючись історичним прагненням народу Республіки Південна Осетія до возз'єднання з Росією, відповідно до пункту 16 статті 50 Конституції, ухвалюю: призначити референдум щодо питання "Ви підтримуєте об'єднання Республіки Південна Осетія та Росії?",

– йдеться в заяві.

Зазначається, що указ набуває чинності з дня його підписання.

Бабілов програв "вибори", але ще виконує повноваження "президента", його наступник Алан Гаглоєв, який переміг у другому турі, зазначив, Південна Осетія буде готова до референдуму, "як настане час". Його "інавгурація" пройде після 21 травня.

Бібілов також повідомив у Telegram, що ЦВК "одностайно підтримала ініціативу про входження Південної Осетії до складу Росії".

"Документи передали до суду. Ми чекаємо на рішення суду і вже зовсім скоро збудеться наша велика мрія!", – наказав ватажок невизнаної влади.

Також він озвучив пропагандистські тези, які навіть не дозволяють собі кремлівські "журналісти": "Росія та Південна Осетія пов'язані спільною історією", у них "довірчі стосунки двох братів, де старший брат завжди зрозуміє та підтримає, словом і ділом, а молодший – шануватиме і допомагатиме старшому, при цьому повністю усвідомлюючи самодостатність і рівність прав кожного".

Настав час об'єднатися раз і назавжди. Стати сильнішим у цьому тепер уже офіційному союзі,

– написав ватажок невизнаної республіки.

Окупація Південної Осетії

Зазначимо, що Росія окупувала цю частину Грузії у 2008 році, встановила маріонеткову владу, як у "ДНР" та "ЛНР". Більшість країн світу не визнають незалежність Південної Осетії, як і результати виборів її президента. Незалежність цієї республіки визнають тільки Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру, Сирія та самопроголошені Республіка Абхазія, Придністровська Молдавська Республіка та Нагірно-Карабаська Республіка.