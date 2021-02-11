Пропаганда у відповідь на палац Путіна: маріонетки Кремля показали "віллу" Навального

Путін "закинув" в пропаганду відповідь на фільм про свій палац. Російський пропагандист Дмитро Кисельов показав сюжет начебто про німецьку віллу російського опозиціонера Олексія Навального.
Джерело:24 канал
Якщо вірити репортажу, то Навальний знімав двоповерхову віллу, площею понад 300 квадратних метрів. Вона розташована в найпрестижнішому районі Фрайбурга. Про це мовиться у блозі Єгора Скоріни "Антифейк".
Про палац Путіна читайте тут Палац (не) Володимира Путіна: як бреше російський президент
Кажуть, там знайшли розкішні спальні з терасою, кухню з кавоваркою. А також набір голландського чаю і подарункову пляшку місцевого вина.
Ну, так диван, холодильник, туалет. Ймовірно, в Кремлі впевнені, що це вже божевільна розкіш для росіян,
– сказав Скоріна.
Журналістка навіть зайшла в кімнату з джакузі і поплавала у басейні. За їхніми даними, доба на цій віллі обходиться в "530 євро плюс застава".
Цікаво, що "кисельови" сфокусували свою увагу на тому, що Навальний "офіційно безробітний блогер" і незрозуміло "на чиї ж гроші" він зняв віллу.
"Головне, що пропагандисти показали біля унітаза йоржик – ще й чистий. Серйозне зауваження, звичайно", – додав журналіст 24 каналу.
Раніше російський пропагандист Дмитро Кисельов присвятив понад 40 хвилин програмі про палац Путіна і заявив, що президенту Росії "ніколи курити кальян" і що туалетними йоржиками він не захоплюється. Їх, до речі, закупили по 700 євро.
Після цього багато людей виходили на мітинги 23 січня з йоржиками.
Пропагандистський репортаж про "віллу Навального" / Скріншот
Реальний власник будинку
Щоправда, як зауважив Скоріна, потім виявилося, що пропагандисти не можуть навіть свою роботу нормально виконати. З'явився реальний власник будинку в німецькому Фрайбурзі.
Власник сказав, що недожурналісти російського каналу, які знімали сюжет про віллу, потрапили в неї обманом. Повідомили, що хочуть орендувати її для себе, а самі винаймали квартиру на приховану камеру для Кисельова.
Дивіться повний випуск "Антифейк": відеоПро розслідування Навального про палац Путіна – читайте у нашому матеріалі.