Маріонетки Путіна вибухнули заявами про визнання бойовиків: додались хусити в Ємені та Чечня

Глава Кремля Володимир Путін ввечері 21 лютого оголосив про "визнання" так званих "республік" донецьких та луганських бойовиків. Поки західні країни жорстко реагують, до вітань Путіна та найманців доєднались Чечня та хусити в Ємені.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційні джерела, інформує 24 канал.

Важливо Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу

Кадиров звинуватив у ситуації Україну

Глава Чечні Рамзан Кадиров традиційно звинуватив у ситуації, що склалась Україну. Путін, мовляв, не мав іншого вибору.

В Донецьку та Луганську живуть сотні тисяч росіян, а Росія своїх ніколи не кидала. Не будуть вони приречені і зараз. Народи нарешті зможуть відстоювати свої права на міжнародній арені,

– заявив Кадиров.

Також "привітали визнання" бойовиків і хусити в Ємені. Це повстанці, які воюють з провладними силами в країні.

Хто ще вслід за Росією визнав "незалежність бойовиків":

самопроголошена Абхазія;

самопроголошена Південна Осетія;

Сирія;

Куба;

Венесуела;

Нікарагуа.

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