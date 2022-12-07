Все, як у фільмів жахів, – жителька Маріуполя про події в місті 24 лютого

24 лютого в Маріуполі панувала атмосфера, як у фільмі жахів. До загальної напруги та нерозуміння, що ж буде далі, додавалася похмура погода.

Про те, що відбувалося у Маріуполі 24 лютого, журналістам 24 каналу розповіла місцева мешканка Діана Пашко для проєкту "СВОЇ".

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Хтось йшов на роботу, а хтось збирав речі і виїжджав

У день повномасштабного вторгнення росіян в Україну дехто з маріупольців навіть пішов на роботу. Люди думали, що буде так, як у 2014 році. Кілька днів відбуватимуться обстріли, а потім все минеться.

Деякі розуміли, що буде війна. Вони збирали речі та виїжджали з міста. Атмосфера була напружена. Тоді ще падав дощ, був туман. Все, як у фільмі жахів,

– розповіла Діана.

Сама дівчина планувала виїжджати з Маріуполя ще до вторгнення. Її чоловік – військовий. Він просив, щоб кохана виїхала з рідного міста, поки це ще безпечно. Новини були тривожні вже кілька місяців, то ж Діана разом з сестрами та мамою запланували виїхати 24 лютого.

Однак вони не знали, що велика війна почнеться саме у цей день. Попередні плани щодо виїзду зруйнувалися і жінки у поспіху взяли квитки на потяг до Дніпра. То ж востаннє Діана була у рідному місті ще в грудні. Тепер дівчина живе у Києві.