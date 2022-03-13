У Маріуполь гуманітарний вантаж прибуде 13 березня вдень, – Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до українців та світу за підсумками доби 12 березня. Серед іншого він говорив про евакуацію людей з важких регіонів, де тривають бойові дії.

Зокрема й пояснив, повідомляє 24 канал, чому гуманітарний вантаж ще не доїхав до Маріуполя. Нагадаємо, виїхав він зі Запоріжжя ще зранку 12 березня.

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Зеленський пообіцяв, що гумвантаж до Маріуполя скоро прибуде

Володимир Зеленський повідомив, що 12 березня усі погоджені гуманітарні коридори спрацювали. Вдалося вивезти 12 729 людей. Та, на жаль, поки ще не вдалося добратися до Маріуполя.

Гуманітарний вантаж для Маріуполя має бути завтра (13 березня, – 24 канал) вдень. Через складність маршруту довелося заночувати у Бердянську,

– пояснив президент України.

Нагадаємо, виїхала колона зранку 12 березня зі Запоріжжя.

Вона везе 90 тонн гуманітарного вантажу, і вона ж має забирати людей з Маріуполя.

Також відомо, що окупанти на блокпостах масово розкрадали з вантажу продукти, засоби гігієни, одяг тощо.

Тим часом Маріуполь в облозі вже 13 днів, там заблоковані 400 тисяч людей.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками доби 12 березня: дивіться повне відео