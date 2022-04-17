Маріуполь не впав, наші бійці боротимуться до кінця, – Шмигаль

Захисники Маріуполя не склали зброю, попри вимогу росіян. Українські військові продовжують героїчну боротьбу.

Місто не впало, хоч і вимушене виживати в нелюдських умовах. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час інтерв'ю іноземним ЗМІ.

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Є ще наші збройні сили, наші солдати, тому вони будуть боротися до кінця,

– сказав глава уряду.

Місто живе в нелюдських умовах

Шмигаль сказав, що хоча місто залишається під контролем України, його мешканці страждають.

У них немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики,

– зазначив Шмигаль.

Та наголосив, що уряд просить усіх партнерів підтримати та допомогти зупинити цю гуманітарну катастрофу.

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