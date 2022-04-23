У Маріуполь окупанти завезли інженерний підрозділ, щоб розмінувати припортову інфраструктуру

У Маріуполі ворог продовжує блокувати українські підрозділи на "Азовсталі". Проте окупанти вже хочуть приступити до розмінування припортової інфраструктури. Для цього в знищене місто прибув інженерний підрозділ.

Як розповіли в Генштабі ЗСУ, росіяни продовжують завдавати авіаційні удари по місту. Вони використовують літаки дальньої авіації.

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Кораблі противника ізолюють район бойових дій

В акваторії Чорного та Азовського морів перебувають російські кораблі. Вони ізолюють район бойових дій в Чорноморській та Азовській операційних зонах. Також з суден проводять розвідку.

Є три шляхи звільнення людей з Маріуполя

Зазначимо, напередодні радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що є три шляхи звільнення людей з оточеного Маріуполя. Перший – проведення переговорів у місті та виведення населення, другий – гуманітарний коридор за участю третьої сторони. Третій – військове деблокування.

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