Окупанти з Маріуполя не підуть: росіяни готують оборонні споруди в місті

Російські загарбники не збираються просто так іти з тимчасово окупованого Маріуполя. Про це свідчить, зокрема, і те, що вони будують у місті оборонні споруди.

Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, побудовані окупантами два заводи зараз виготовляють бетонні протитанкові піраміди до метра заввишки.

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Як росіяни будують оборонні споруди

Андрющенко розповів, що російські загарбники, дійсно, будують у Маріуполі лінію оборони. Однак вони реконструюють значною мірою ту, яка облаштовувалася нашими військовими впродовж 8 років та була в певних місцях частково пошкоджена.

На сьогодні вона будується заново. Десь останній місяць ми спостерігали, як приїжджали російські військові інженери та проводили інспекцію всієї лінії оборони з точки входу із Запорізької області,

– сказав радник мера Маріуполя.

Він заявив, що окупанти побудували у місті два невеликих бетонних заводи. Коли росіяни їх споруджували, то заявляли, що начебто це для відбудови Маріуполя. Однак це виявилося не так.

Окупанти не збираються йти з Маріуполя

Андрющенко зазначив, що зараз ці заводи виготовляють бетонні протитанкові пірамідки до метра висотою. Працюють вони цілодобово 7 днів на тиждень. Частину виготовлених пірамідок везуть на великих тягачах у бік Запоріжжя й Херсона.

Частину залишають у Маріуполі та облаштовують лінію оборони за містом – між Маріуполем і Мангушем та між Маріуполем і селищем Нікольським. Тобто це якраз той напрямок з боку Запорізької області,

– наголосив радник мера міста.

Також, за його словами, є інформація про те, що росіяни будують лінію оборони за селищем Старий Крим, тобто на Півночі в напрямку Волновахи. Для нас це є не дуже хорошою новиною. Тому що до початку контрнаступу ЗСУ на Херсонщині росіяни навіть техніку, яка була закопана в Маріуполі, діставали й відправляли на фронт.

"На сьогодні маємо зворотну ситуацію, коли не просто техніку закопують, а ще й будують реально лінії укріплення", – зауважив Андрющенко.

Тобто, резюмував він, ми розуміємо, що насправді російські військові не збираються просто йти із Маріуполя, коли українські захисники підуть у контрнаступ на цьому напрямку.

Яка зараз ситуація в Маріуполі: коротко