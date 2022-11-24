"Цивільна окупація": як росіяни заміщують населення Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники продовжують заміщувати українське населення на російське. Вони розселяють своїх громадян по квартирах евакуйованих мешканців.

Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, районні окупаційні адміністрації поширюють інформацію про те, щоб містяни здавали росіянам житло в будинках, де є світло та вода.

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Чому окупанти масово зносять будинки

Андрющенко зазначив, що окупанти масово зносять будинки в Маріуполі. Річ у тім, що зараз кінець бюджетного року й їм треба освоїти кошти, які були виділені саме на проведення відповідних робіт. Оскільки освоїти ремонтами вони їх не можуть, то сконцентрувалися на знесенні, бо це швидше.

Це суто заробіток. Жодної іншої причини немає,

– заявив радник мера Маріуполя.

За його словами, спершу росіяни зносили будинки, які фактично є великими могильниками та доказом їхніх воєнних злочинів. Зараз вони демонтують усе просто для того, щоб знести.

Як росіяни заміщують населення Маріуполя та що відомо про ситуацію в місті: дивіться відео

Як росіяни заміщують населення Маріуполя

Він розповів, що росіяни здійснюють "цивільну окупацію", тобто заміщують населення міста своїми громадянами. Зараз у Маріуполі перебуває до 30 тисяч загарбників. Мовиться насамперед про чоловіків, які планують навесні привезти сюди також свої родини.

Ось ми бачимо, як 30 тисяч легко перетворюється на 60 тисяч. Це якщо дітей, не враховувати. Якщо їх буде 50 тисяч, то це мінімум 100 тисяч,

– сказав Андрющенко.

За його словами, вже пішла хвиля, коли окупанти починають зламувати квартири людей, які перебувають в евакуації, й поселяють туди військових та цивільних росіян. До того ж районні окупаційні адміністрації поширюють інформацію про те, що треба здавати росіянам житло в нормальних будинках, де є світло та вода.

Він зауважив, що так Маріуполь насичується людським ресурсом. Водночас у місті фіксується висока смертність, а через відсутність теплопостачання люди будуть змушені їхати з нього. Тож десь навесні в місті може бути близько 100 тисяч громадян Росії й приблизно стільки ж місцевих мешканців. Тобто за такого сценарію через 5 років корінних маріупольців майже не залишиться.

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