Дуже небезпечна історія: для чого росіяни можуть використовувати Маріупольський порт

Упродовж червня 2024 року було зафіксовано чотири випадки, коли поблизу порту окупованого Маріуполя прибували танкери з нафтопродуктами. Зараз там працюють здебільшого росіяни, тому дізнатися, що відбувається всередині дуже важко.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що біля причалів, де швартуються танкери, є великі цистерни. Вони відремонтовані після уражень та перетворені на нафтосховища.

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Як можуть використати порт

Цілком ймовірно, що росіяни протягнули трубопровід до причалу і так вивантажують танкери. Кожен з них має приблизно по тисячі тонн.

Окрім цього, з'явилося ще одне судно, яке систематично заходить у порт. Воно займається вивченням і днопоглибленням, тож порт все-таки готують до великого судноплавства.

У теперішніх умовах немає сенсу тримати пальне у такій великій кількості. Тому це означає, що його зберігають для якоїсь іншої потреби. Можливо, для розподілу пального після того, як Україна вразили їхні нафтобази, або для заправки носіїв "Калібрів", військової техніки чи залізниці,

– розповів Петро Андрющенко.

Не варто забувати, що у Маріуполі неодноразово траплялися випадки "бавовни", втім росіяни можуть думати, що Україна не витратить далекобійну ракету, щоб уразити 4 тонни пального.

"Маріупольський порт не є безпечним місцем, щоб зберігати там пальне. Це дуже небезпечна історія, зокрема й для цивільних. Росіяни це розуміють", – додав Андрющенко.