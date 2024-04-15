Вони видихнулися: чим особливий рух техніки росіян через Маріуполь

Рух ворожої техніки через окуповані міста України не зупиняється. Останнім часом дедалі більше розмов про нібито новий наступ росіян, але тут треба розуміти, що він також продовжується. Ворог не робив ніяких пауз.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що переміщення техніки свідчить про певний позитив. Ворог перекидає техніку майже так само, як влітку 2023 року.

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До чого готується Росія

"Зараз рух техніки невеликий і свідчить про те, що російські сили видихнулися. Великої кількості техніки у них немає", – розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти справді тягнуть танки, які після ремонту, або ті, які зняли зі складів зберігання, бо вся ця зброя у дуже поганому стані. До того ж вона досить стара. Такі процеси відбуваються активно, але якщо говоримо саме про кількість, то це типовий рух, який підтверджує, що фронт живе своїм життя.

Активного тиску на Вугледарському та Запорізькому напрямках росіяни не створюють. Здебільшого вони прямують на Бердянськ і Розівку – це Запорізька область. Останнім часом їдуть туди через селище Нікольське та Мангуш,

– додав Петро Андрющенко.

Ворог на довго не зупиняється у цих населених пунктах. Далі українська сторона спостерігає за ним у Токмаку, а згодом на лінії фронту в районі Оріхового та Василівки.

Крім техніки, приїжджають нові підрозділи, були помітні угруповання з іншими маркуваннями. Але всі ці дії навіть близько не можна порівняти з підготовкою до наступу на Бахмут чи Авдіївку.

Що відбувається в окупованому Маріуполі