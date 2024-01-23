Тягнуть техніку у дивний спосіб: які процеси активізували росіяни у Маріуполі

Маріуполь є одним з головних військових хабів росіян. Через місто перекидають військову техніку на інші ділянки фронту.Зараз росіяни зосередились на одному напрямку.

У Маріуполі та довколишніх містах облаштовують все більше полігонів та звозять туди контрактників. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що погані погодні умови впливають на спроможність окупантів будувати оборонні споруди.

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Який основний напрямок перекидання техніки

Минулого тижня російські окупанти активізувалися у місті. Через Маріуполь перекидали чимало бронетехніки.

Нічого глобального не змінилося з точки важливості Маріуполя. Навпаки – там бачимо певні ескалації. За останні два тижні основний напрям росіян – в об'їзд Маріуполя на північний захід Маріупольського району, тобто в бік Волновахи та Вугледару. Техніку тягнуть у дивний спосіб,

– пояснив Петро Андрющенко.

Туди стягують техніку, яку з землі не можуть зафіксувати, адже росіяни здебільшого їдуть полями, далеко від населених пунктів. Фіксація у цьому випадку є занадто небезпечною.

Так само туди росіяни стягують і живу силу. Це на сьогодні основний напрямок.

"Крім того, починають розширювати свої табори між Маріуполем та Бердянськом. У колишні бази в населених пунктах звозять контрактників і облаштовують там нові полігони. Сьогодні (22 січня – 24 Канал) прямо в місті, поблизу найстарішого цвинтаря, зробили новий полігон", – зауважив Андрющенко.

Тобто посеред міста тепер постійно лунають вибухи та стрілянина.

Чи будуть окупанти оборонні споруди

Поки що в Маріуполі не спостерігають активне будівництво оборонних споруд. На це впливають зокрема погані погодні умови – сніг, мороз та багнюка.

Але вони активно розширюють та модернізовують те, що вже нарили. З останнього, що ми бачили – вони тягнуть такі бетонні кубики, з яких будують щось у Маріуполі. Їх заривають у достатній кількості в бік від Волновахи до Маріуполя,

– зазначив заступник міського голови Маріуполя.

Також росіяни встановлюють свої пункти координації, однак це ті укріплення, які зараз не використовують.

Водночас інженерна техніка та підрозділи систематично рухаються до Маріуполя. Ймовірно, коли дозволять погодні умови, окупанти знову відновлять будівельні роботи оборонних споруд.

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