До запуску залізниці в Маріуполь залишились лічені дні: що може зупинити ворога

Росіяни майже завершили будівництво залізниці до Маріуполя, яка має стати альтернативою Кримському мосту. До її запуску лишилися лічені дні.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що вже можна рахувати навіть години. Він сподівається, що "бавовна" у Маріуполі, яка знеструмила підстанцію, закінчиться тим, що можливість запуску цієї залізниці перестане існувати.

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Росіяни готові запустити залізницю в Маріуполь

"Росіяни готові. Якщо минулого тижня ми ще говорили, що це дні або тижні, то цього разу скажу – це дні або години, настільки вони готові", – повідомив радник міського голови Маріуполя

Крім того, окупанти додаткового нагнали туди ресурс, бо Сили оборони значно ускладнили їхню логістику через Крим. Ворог вже частково перевозить через Маріуполь те, що мало їхати через Крим. Отже, Росія хоче якомога швидше запустити цю залізницю.

Не здивуюся, якщо прямо зараз (8 червня – 24 Канал) потяг вже поїхав. Річ у тім, що нам там дуже складно дивитися, бо ця територія під тотальним контролем,

– сказав Андрющенко.

Відтак, виникають додаткові ризики для наших людей. Однак точно буде відомо, коли цей поїзд прибуде до Маріуполя.

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