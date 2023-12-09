Дивне переміщення через Маріуполь: куди росіяни перекидають техніку з новим маркуванням

Через Маріуполь росіяни постійно перевозять свою техніку та особовий склад. Їх зазвичай перекидають на Донецький, Запорізький чи Херсонський напрямки. Однак нещодавно додався новий напрямок.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив 24 Каналу, що це вперше, коли окупанти перекидають техніку на новий напрямок. Це може сигналізувати про загострення ситуації там.

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Куди росіяни перевозять особовий склад

Російські окупанти продовжують використовувати Маріуполь як військовий хаб. Зокрема, через місто перекидають військову техніку та особовий склад. Нещодавно у місті зафіксували техніку із новим маркуванням.

Вона з'явилась кілька тижнів тому, наші люди її бачили, але не змогли сфотографувати. Було незрозуміло, що це за підрозділ, звідки вони взялись. Зараз наші OSINTи визначили, що вся техніка, яку маркували у такий спосіб, поїхала на Луганськ,

– розповів Петро Андрющенко.

Для маріупольців це було дещо дивно, адже раніше не було жодних доукомплектувань та підготовки підрозділів, які потім опинялися аж в Луганській області.

Зазвичай через Маріуполь переміщують особовий склад та техніку на Донецький. Запорізький та Херсонський напрямки. Хоч, варто зауважити, часто з Херсонського напрямку відправляли щось до Маріуполя та Бердянська, ніж навпаки.

"Стає трохи зрозуміло з іншого боку, що тренують зараз не тих, хто їде на Авдіївку, або не лише їх. Але й тих, хто йде на Луганський напрямок. Це доволі цікаве та глибоке переміщення через Маріуполь", – зауважив Андрющенко.

Це важлива інформація, на яку варто звернути увагу. Адже зараз в полі зору найбільше перебуває Донеччина, однак і на Луганському напрямку може стати гаряче.

Переміщення техніки через Маріуполь: що відомо