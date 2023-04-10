Залишилось 7 родин: окупанти виселяють ціле село під Маріуполем

Біля тимчасово окупованого Маріуполя окупанти продовжують творити безлад. Вони вже почали виселяти ціле село заради свого розміщення.

Це сталося у селі Лісне. Воно розташоване поруч з селищем Нікольське.

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Окупанти виселяють ціле село під Маріуполем

Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, поруч з селищем Нікольське прямо посеред лісу розташоване село Лісне. Воно зручне для розміщення військових.

По-перше, посеред лісу немає зайвих очей. По-друге, поруч з основним місцем розташування окупантів в самому Нікольському,

– розповів Андрющенко.

Таким чином, за сприяння місцевої колаборантки Наталії Мухи загарбники почали виселення мешканців села Лісне. Вони виселяють людей буквально на вулицю з "націоналізацією" будинків.

Приводом виселення окупанти назвали "відсутність підтвердження права власності та особи".

"Тому, що відсутні домові книги, які згоріли у конторі лісгоспу у Маріуполі. Залишилось 7 родин з тих, що давно живуть, і там здебільшого пенсіонери, є декілька родин, що переїхали туди із Маріуполя", – додав Андрющенко.

Де розташоване село Лісне, яке виселяють окупанти / карта

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