Залишилось 7 родин: окупанти виселяють ціле село під Маріуполем
Джерело:Петро Андрющенко
Біля тимчасово окупованого Маріуполя окупанти продовжують творити безлад. Вони вже почали виселяти ціле село заради свого розміщення.
Це сталося у селі Лісне. Воно розташоване поруч з селищем Нікольське.
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Окупанти виселяють ціле село під Маріуполем
Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, поруч з селищем Нікольське прямо посеред лісу розташоване село Лісне. Воно зручне для розміщення військових.
По-перше, посеред лісу немає зайвих очей. По-друге, поруч з основним місцем розташування окупантів в самому Нікольському,
– розповів Андрющенко.
Таким чином, за сприяння місцевої колаборантки Наталії Мухи загарбники почали виселення мешканців села Лісне. Вони виселяють людей буквально на вулицю з "націоналізацією" будинків.
Приводом виселення окупанти назвали "відсутність підтвердження права власності та особи".
"Тому, що відсутні домові книги, які згоріли у конторі лісгоспу у Маріуполі. Залишилось 7 родин з тих, що давно живуть, і там здебільшого пенсіонери, є декілька родин, що переїхали туди із Маріуполя", – додав Андрющенко.
Де розташоване село Лісне, яке виселяють окупанти / карта
Що відбувається у Маріуполі: останні новини
- Напередодні стало відомо, що Росія планує перетворити Маріуполь на великий логістичний хаб для експорту зерна з окупованих територій Донеччини та Запоріжжя. Для цього окупанти зносять залізничний вокзал та перебудовують морський порт.
- На сьогодні у тимчасово окупованому Маріуполі гуманітарна катастрофа. Не вистачає лікарів, зростає безробіття та продовжуються репресії проти населення.
- Як розповідав Петро Андрющенко, зараз Маріуполь повністю під контролем ФСБ. Люди ФСБ контролюють все у місті, єдине, що залишається під контролем міністерства оборони Росії – це так звані російські гаманці, тобто будівництво на території міста.