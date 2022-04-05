Маріуполь став вітриною відновлення Донбасу, – Бойченко про причину руйнування міста
Джерело:"РБК-Україна"
Згідно з останніми даними, 90% інфраструктури Маріуполя пошкоджено. 60% об'єктів постраждали внаслідок обстрілів артилерії, авіації, або систем залпового вогню. Причому, 40% – вже неможливо відновити.
Про це у новому інтерв'ю розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко. Під час розмови він звернув увагу, що, на його думку, росіяни зруйнували місто через заздрість.
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Попри війну на Донбасі, яка тривала 8 років, Маріуполь стрімко розвивався та розбудовувався. Бойченко вважає, що це могло вплинути на намір окупантів перетворити населений пункт на попіл.
Маріуполь зруйнували тому, що він став дуже гарним і став вітриною відновлення українського Донбасу,
– зазначив він.
Мер додав, що за останні вісім років в окупованому Донецьку нічого не змінювалося, тим часом Маріуполь швидко змінювався та розвивався як європейське місто з демократичними принципами.
Навіть президент України говорив, що це "маріупольский ефект", який треба розповсюджувати по всій державі,
– наголосив Бойченко.
Утім, на його думку, росіяни почали заздрити розквіту Маріуполя.
На жаль, така заздрість відіграла головну роль в руйнуванні нашого міста,
– підсумував мер Маріуполя.
Зверніть увагу, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що головна ціль щодо Маріуполя – не коридор. А знищення всіх, хто не скорився з 2014 року та називають себе українцями. Він підкреслив, що це – просто геноцид нашого народу.
Цікаво – ранкове зведення Генштабу за 5 квітня: