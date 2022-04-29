Маріуполь тепер – російський концтабір посеред руїн, – Зеленський

Російські війська прагнуть перетворити українські міста на руїни. Те, що зараз відбувається із Маріуполем може повторитися у будь-якому іншому місті Донбасу.

На цьому наголосив Володимир Зеленський у зверненні до українців за 29 квітня. Президент України порівняв дії російських загарбників із нацистами, підкресливши, що вони послуговуються тими ж методами, повідомляє 24 канал.

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Маріуполь перетворився у російський концтабір

На думку Зеленського, порядки окупантів у тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, несуттєво відрізняються від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи.

Місце, яке було найбільш розвинене – тепер концтабір посеред руїн. Це не відрізняється від того, що робили нацисти,

– заявив він.

Причому, додав президент, російським військовим вдається бути навіть цинічнішими, ніж нацистам 80 років тому. Тодішні загарбники хоча б не розповідали, що це маріупольці та захисники міста самі себе обстрілювали і вбивали.