Маріуполь – це Батурин з минулого, – Цимбалюк про цинізм росіян

Російський президент Володимир Путін порівнює себе з Петром першим. Проте справжній його історичний візаві та копія – це Адольф Гітлер.

Про це сказав журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, Путін вже перевершив Гітлера.

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"Для Путіна дуже важливо, що він Адольфа все ж таки переплюнув. Адольф не палив російськомовні міста, а для Путіна це не проблема взагалі. Якщо вже думати цими історичними категоріями, виходить, що Маріуполь – це Батурин минулого, де після захоплення міста росіяни вбили всіх", – сказав Цимбалюк.

Росіяни показали свою суть

За словами журналіста, окупантам заважають життя українців, а не щось абстрактне. Росіяни вже довели, що цінність української держави колосальна – це країна щастя, це укриття для всіх, а там, де українська армія – там все нормально.

А там – де російські окупанти, є зґвалтування та вбивство, зґвалтування та вбивство, викрадення пральних машин, а потім знову вбивство і зґвалтування. І цей маніяк Путін, розповідає, що повертає своє. Це дуже дорого йому обійдеться,

– сказав Цимбалюк.

Що відбувається в Маріуполі

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в місті критична ситуація з вбитими людьми. Росіяни знищили десятки тисяч маріупольців і через це виникла гуманітарна катастрофа. Дощі вимивають масові поховання. У місті навіть не працює каналізація.

Бойченко зазначив, що коли раніше росіяни забирали тіла, то зараз просто збирають їх з бетоном та руїнами. Щодня з-під зруйнованих будинків дістають від 70 до 200 тіл, а загалом у Маріуполі зруйнували 1 356 будинків.

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"Тобто, вони (російські війська – 24 канал) перетворили все в попіл, спалили наші багатоповерхові будинки, і в кожній будівлі так чи інакше ховалися люди від цього лиха та війни. У кожній будівлі було 50 та більше людей. Вони (росіяни – 24 канал) самі свідчать про ці злочини, які створили в Маріуполі", – розповів мер.

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