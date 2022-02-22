Маріуполь – це Україна: люди вночі почали збиратися на мітинг

Українці, як нам і належить, вирішили об'єднатися на тлі підписання Володимиром Путіним скандального указу про незалежність псевдореспублік. Люди зібралися на мітинг у прифронтовому Маріуполі.

Люди вийшли на вулицю попри ніч та холод. У руках вони тримають жовто-блакитний прапор та плакати.

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Станом на 00:00 22 лютого людей було небагато – трохи більш як 10. Однак не виключають, що до них долучаться ще активісти. На плакатах українці розмістили лаконічний та простий меседж: "Маріуполь – це Україна".

Маріуполь – найбільше прифронтове місто. Під контролем гібридних колаборантів воно перебувало кілька тижнів, але війна не відійшла далеко і завжди дихає йому в потилицю.



Українці вийшли на підтримку України у Маріуполі / Фото телеграм-канал "Дом"

Що відомо про скандальний указ Путіна

Ввечері 21 лютого Володимир Путін підписав указ про визнання незалежними окупованих районів Донбасу. У такий спосіб він грубо порушив міжнародне право та територіальну цілісність України. Такий крок викликав обурення міжнародної спільноти.

Багато країн ЄС заявили про намір невідкладно запровадити найжорсткіші санкції проти Росії. Володимир Зеленський ініціював позачергове засідання РНБО, а сама Рада нацбезпеки перейшла у режим цілодобової роботи.

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