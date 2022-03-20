Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини, – Зеленський

Те, що російські військові, роблять з українським Маріуполем, є справжнім терором. Ці знущання згадуватимуть навіть через століття.

Російські терористи продовжують знущатися з мешканців Маріуполя. Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує 24 канал.

Актуально Президент Зеленський звернувся до українців після 24 днів війни

Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати й через століття,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що чим більше українці говорять світу про Маріуполь, то більше є підтримки. Водночас, що більше Росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки настають для неї.

Дивіться відеозвернення президента: