Маріуполь залишається українським, – мер Бойченко розповів про ситуацію в місті

Мер Маріуполя Вадим Бойченко підкреслив, що наразі місто залишається українським. І наші військові "роблять усе", щоб так і залишалося.

Нині Маріуполь перебуває в оточенні, а за саме місто йдуть жорсткі бої. Однак над Маріуполем все одно залишається український прапор.

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На штурм Маріуполя Росія кинула усі елітні підрозділи

Вже понад місяць наші хлопці героїчно тримають оборону Маріуполя. Серед них – два Герої України: командир полку "Азов" та командир 36-ї бригади морських піхотинців, Національна гвардія.

Сьогодні місто Маріуполь залишається українським містом. Наші військові роблять все, щоб він таким залишався й у майбутньому. Ідуть дуже жорстокі бої за наше місто. Маріуполь знаходиться в оточенні, починаючи з п'ятої доби війни. Усі елітні підрозділи Росії було кинуто на штурм міста,

– розповів мер.

Бойченко зауважив, що не потрібно вірити повідомленням про те, що російські окупанти взяли під контроль деякі райони міста.

Є околиці міста, які вони, звісно, ​​взяли під контроль. Місто в кільці й кільце, природно, стискається. На 30-й день воно увійшло глибше до Маріуполя, але місто сьогодні під контролем ЗСУ,

– пояснив Бойченко.

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