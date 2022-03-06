У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення

У місті Маріуполь 6 березня, з 10:00 до 21:00 буде встановлений режим тиші. О 12:00 розпочнеться евакуація мирного населення.

Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що жителі Маріуполя 6 березня зможуть евакуюватися з міста.

Читайте також Під час обстрілів у Маріуполі окупанти вбили 18-місячну дитину

У Маріуполі пройде евакуація мирного населення

Сьогодні (6 березня – 24 канал), з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші. З 12:00 починається евакуація мирного населення,

– зазначив Кириленко.

Він повідомив, що гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об'їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде здійснюватися з трьох місць муніципальними автобусами:

СК "Іллічівець" (проспект Нахімова, 53);

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (проспект Металургів, 193).

Глава ОВА також зазначив, що пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (лише за автобусами). Попереду колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста.

Усіх водіїв, які виїжджають із міста, просять максимально сприяти евакуації мирного населення – брати із собою людей та заповнювати транспорт максимально.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридоруДодаткове оповіщення жителів міста здійснюватимуть поліцейські.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!