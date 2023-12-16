Синхронно з "бавовною": у Маріуполі партизани підірвали авто військового офіцера з Росії

Український рух опору продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях України. У Маріуполі партизани підірвали автівку російського окупанта.

Внаслідок цього "трьохсотим" став військовий офіцер країни-агресорки. Наразі він перебуває у медичному закладі у Маріуполі.

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У Маріуполі підірвали авто з російським військовим

У телеграм-каналі "Маріуполь.Спротив" розповіли, що представники партизанського руху підірвали автівку російського військового офіцера кавказьких підрозділів. Це сталося на вулиці Нестерова в Приморському районі окупованого міста.

Офіцер – в лікарні в Маріуполі. Зробили (підірвали автівку окупанта – 24 Канал) синхронно з "бавовною", що дозволило приховати його від уваги поліціянтів та ФСБ до госпіталізації,

– зазначено у дописі.

Партизани також зазначили, що тримають кулаки, щоб "загарбник пішов співати разом з Кобзоном". Як доказ своїх дій у русі опору навели фотокартки з варіантом "було" та "стало".

Партизани підірвали авто росіянина у Маріуполі / Фото з телеграм-каналу "Маріуполь.Спротив"

Окремо партизани переказали вітання всім власникам авто з пропагандистським знаком "Z" на транспортних засобах. У русі опору зазначили, що автівки цих окупантів можуть підірвати наступними.



Партизани попередили власників автівок зі знаком "Z" про негативні наслідки / Фото з телеграм-каналу "Маріуполь. Спротив"

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