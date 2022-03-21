У Маріуполі через обстріл росіян загинула 9-річна дівчинка

Російські окупанти продовжують цинічні обстріли Маріуполя. Внаслідок однієї з атак ворога 21 березня загинула 9-річна дівчинка.

Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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Росія вбиває цивільних! Сьогодні стало відомо, що в Маріуполі від російської зброї загинула 9-річна дівчинка і ще троє людей поранено,

– поінформував посадовець.

Окрім цього, глава ОВА зазначив, що:

Внаслідок страшного обстрілу Авдіївки загинуло 5 і поранено 19 мирних мешканців міста.

Дві людини було поранено в Очеретиному і щонайменше 3 – у Покровську.

Окрім цього, у Бахмуті за останню добу отримали допомогу 5 людей, поранених на Луганщині.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", – додав він.



Втрати Донеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії / Дані Донецької ОВА