У Маріуполі двоє поліцейських перейшли на сторону окупантів

Двоє правоохоронців з Маріуполя на донеччині зрадили присязі на вірність Україні та перейшли на сторону окупантів. Про це підозрювані розповіли самі у соцмережах.

Прокуратура наголосила, що двом працівникам поліції заочно повідомили про підозру у державній зраді.

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Поліцейські перейшли на бік окупантів

Слідчі з’ясували, що старший інспектор та помічник чергового чергової частини відділу поліції № 4 Маріупольського районного управління поліції в Донецькій області зрадили присязі на вірність Україні та почали працювати на окупаційну владу Росії.

Підозрювані публічно заявили про це у мережі інтернет, а саме на ютуб-каналі фейкового міністерства внутрішніх справ псевдореспубліки.

Тепер вони працюють у незаконно створеному окупаційною владою на тимчасово захопленій території Донецької області "Мангушському МВС" квазіреспубліки.

Наразі йде досудове розслідування. Поліцейським-зрадникам оголосили підозри.

До слова, на Луганщині прокуратура області повідомила про підозру п’ятьом поліцейським-зрадникам, які перейшли на бік Росії.

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