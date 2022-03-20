Ситуація у Маріуполі залишається напруженою. Ворог продовжує атакувати місто та мирне населення, а також перешкоджає гуманітарним та зеленим коридорам.

Вночі з 19 на 20 березня російські окупанти продовжили наступ на Донеччину. Як повідомили джерела 24 каналу в ОВА, ворог здійснив обстріли по всій лінії: Мар'їнка, Авдіївка, Торець. У Мар'їнку окупанти намагалися прорватися, місто зазнало великих ударів.

Читайте також Як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста: поради

Складна ситуація в Маріуполі

У Маріуполі почався голод, тривають вуличні бої. Люди намагаються виїхати з міста самотужки.

Багато біженців зібралося в окупованих селищах біля Маріуполя, Мангуші та Мелекиному.

На решті території Донеччини, окрім Волновахи, ситуація контрольована.

Дивіться також: Веніславський назвав найгарячіші точки станом на 20 березня