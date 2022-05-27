В Маріуполі гуманітарну допомогу продають в магазинах, – Міноборони

Маріуполь продовжує перебувати в блокаді. Російські окупанти вирішили завезти так звану "гуманітарну допомогу" з території Росії.

В Маріуполі гумдопомогу продають в магазинах

Втім, як стало відомо, навіть тут не обійшлося без цинічності. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що потім її продають в магазинах.

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Так, загарбники не припиняють тактику терору проти цивільного населення, зокрема, в заблокованому Маріуполі.

Як підкреслив речник Міноборони, через зруйновані об'єкти інфраструктури є критичні проблеми з електроенергією та водопостачанням. Очевидно, що місцеве населення висловлює невдоволення. Втім, це лише підштовхує окупаційну владу до здійснення корумпованих дій. Зокрема, мовиться про продаж гуманітарної допомоги.

Частина продуктів харчування, які завозяться так званим гуманітарним вантажем з території Росії, опиняється на полицях місцевих продуктових магазинів,

– наголосив він.

У Маріуполі окупанти запровадили "перепустки на пересування"

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти запровадили жорсткий пропускний режим у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони встановили так звані "перепустки на пересування".