У Маріуполі хлопець сфотографувався біля розбомбленого будинку з українським прапором

В окупованому Маріуполі люди продовжують вірити у повернення України. У мережі 17 серпня з'явився черговий доказ непокори жителів окупантам. Місцевий юнак зробив фото на тлі зруйнованих будинків у жовто-блакитному прапорі.

Раніше схожу світлину зробив і поширив інший хлопець на тлі зруйнованого драмтеатру Маріуполя. А ці фото оприлюднили в маріупольському телеграмі, а також його запостив радник мера міста Петро Андрющенко.

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Де сфотографувався хлопець у прапорі

На світлинах помітно, що загорнувся у прапор своєї країни зовсім юний маріуполець. Позаду нього зруйнований будинок, за яким видніється впізнаваний краєвид міста.



Хлопець у прапорі в окупованому росією місті / Фото телегаму "Мариуполь Сейчас"

Незламний та нескорений. Маріупольські юнаки не приймають окупацію та чинять спротив. Всупереч небезпеці,

– написав Андрющенко.

Він додав, що саме це і є справжнім обличчям Маріуполя.



Юний патріот не підкорився окупації росії / Фото телегаму "Мариуполь Сейчас"

У Маріуполі окупанти мобілізовують жителів

російські війська на багатьох напрямках продовжують зазнавати великих втрат. Тому для поповнення людського ресурсу вони проводять мобілізацію і на окупованих територіях. Маріуполь не виключення. Там навіть розсилають СМС, у яких пропонують захмарні зарплати за вступ у лави армії росії.

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