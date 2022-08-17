У Маріуполі хлопець сфотографувався біля розбомбленого будинку з українським прапором
В окупованому Маріуполі люди продовжують вірити у повернення України. У мережі 17 серпня з'явився черговий доказ непокори жителів окупантам. Місцевий юнак зробив фото на тлі зруйнованих будинків у жовто-блакитному прапорі.
Раніше схожу світлину зробив і поширив інший хлопець на тлі зруйнованого драмтеатру Маріуполя. А ці фото оприлюднили в маріупольському телеграмі, а також його запостив радник мера міста Петро Андрющенко.
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Де сфотографувався хлопець у прапорі
На світлинах помітно, що загорнувся у прапор своєї країни зовсім юний маріуполець. Позаду нього зруйнований будинок, за яким видніється впізнаваний краєвид міста.
Хлопець у прапорі в окупованому росією місті / Фото телегаму "Мариуполь Сейчас"
Незламний та нескорений. Маріупольські юнаки не приймають окупацію та чинять спротив. Всупереч небезпеці,
– написав Андрющенко.
Він додав, що саме це і є справжнім обличчям Маріуполя.
Юний патріот не підкорився окупації росії / Фото телегаму "Мариуполь Сейчас"
У Маріуполі окупанти мобілізовують жителів
російські війська на багатьох напрямках продовжують зазнавати великих втрат. Тому для поповнення людського ресурсу вони проводять мобілізацію і на окупованих територіях. Маріуполь не виключення. Там навіть розсилають СМС, у яких пропонують захмарні зарплати за вступ у лави армії росії.
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