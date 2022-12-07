У Маріуполі в квартирах настільки холодно, що замерзає вода
Після того, як росіяни окупували Маріуполь, дізнаватись, що відбувається у місті дедалі складніше. Попри обіцянки забезпечити маріупольцям комфортну зиму, окупанти не поспішають відновлювати тепло у будинках.
У квартирах настільки холодно, що вода перетворюється на лід. Так, водопостачання у Маріуполі нещодавно таки відновили з горем пополам, але не у всіх будинкам. Умови життя в захопленому місті все ще критичні.
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Місцеві жителі бояться висувати росіянам хоч якісь претензії і змушені миритись з жахливими умовами життя.
На кухні практично в центрі міста ось така картина: вода в крані та котячій мисці просто замерзла вночі,
– поділився керівник Маріупольського ТБ Микола Осиченко.
Він опублікував фотодокази своїх слів. Вода в крані перетворилась у лід, тож можна уявити, якою низькою є температура в квартирі. Це фактично боротьба за виживання.
Вода у квартирах маріупольців перетворюється у лід / Фото Микола Осиченко
Окупанти досі не забезпечили теплом маріупольців / Фото Микола Осиченко
Що відбувається у захопленому Маріуполі
- З Маріуполя можна виїхати лише у напрямку Росії, інших шляхів не існує.
- Як зазначив міський голова Маріуполя Петро Андрющенко, ще формально існує пропуск на підконтрольну Україні територію у Василівці Запорізької області, однак виїхати там практично неможливо.
- Особливо важко покинути окуповане місто чоловікам. Вони переважно намагаються не виходити з дому, аби уникнути можливої мобілізації до лав противника.
- За даними Андрющенка, певну надію маріупольцям подарувала група російських волонтерів, яку роздавали електрообігрівачі. Однак, їм надійшло 20 тисяч заявок, тож ті заявили, що не можуть закрити цю потребу.
- Це яскравий приклад того, що реальна картинка відрізняється від тієї, яку намагається пропхнути російська пропаганда.