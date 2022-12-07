У Маріуполі в квартирах настільки холодно, що замерзає вода

Після того, як росіяни окупували Маріуполь, дізнаватись, що відбувається у місті дедалі складніше. Попри обіцянки забезпечити маріупольцям комфортну зиму, окупанти не поспішають відновлювати тепло у будинках.

У квартирах настільки холодно, що вода перетворюється на лід. Так, водопостачання у Маріуполі нещодавно таки відновили з горем пополам, але не у всіх будинкам. Умови життя в захопленому місті все ще критичні.

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Місцеві жителі бояться висувати росіянам хоч якісь претензії і змушені миритись з жахливими умовами життя.

На кухні практично в центрі міста ось така картина: вода в крані та котячій мисці просто замерзла вночі,

– поділився керівник Маріупольського ТБ Микола Осиченко.

Він опублікував фотодокази своїх слів. Вода в крані перетворилась у лід, тож можна уявити, якою низькою є температура в квартирі. Це фактично боротьба за виживання.



Вода у квартирах маріупольців перетворюється у лід / Фото Микола Осиченко



Окупанти досі не забезпечили теплом маріупольців / Фото Микола Осиченко

Що відбувається у захопленому Маріуполі