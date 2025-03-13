Зачеплять й українців: з чим насправді пов'язані міграційні чистки на окупованих територіях
- На окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, росіяни проводять чистки серед мігрантів, яких оголосили ворогами.
- Чистки, зазвичай, пов'язані з мобілізаційними завданнями, тому мігранти втікають з Маріуполя, що викликає проблеми з робочою силою.
- Росіяни перевіряють, чи стоять люди на військовому обліку, це стосується й українців з російськими паспортами.
В окупованому Маріуполі росіяни проводять чистки серед мігрантів. Як відомо, Кремль завжди хоче мати внутрішнього ворога й показувати, що з ним нібито бореться.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни фактично оголосили ворогами мігрантів з Азії, хоча вони мають російські паспорти. Це сталося ще у 2024 році й продовжується досі.
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Чому мігранти втікають з Маріуполя
Бажанням показати боротьбу з так званим внутрішнім ворогом пояснюються чистки на окупованих територій, а також і на території Росії. В більшості мігранти були зосереджені в Маріуполі, тому там ситуація найскладніша.
Крім цього, міграційні чистки були пов'язані з виконанням мобілізаційних завдань і закриттям мобілізаційних вимог, які мали військкомати Маріуполя,
– додав Андрющенко.
Людей забирали десятками, а враховуючи, що у них є російські паспорти, вони мали стати на військовий облік. Тому чоловіків ловили й одразу відправляли на фронт. Це призвело до того, що мігранти почали втікати з Маріуполя.
Також це викликало певні проблеми, особливо для тих, хто зараз проводять іпотечне будівництво, у місті немає кому працювати,
– зауважив Петро Андрющенко.
Раніше Маріуполь вважався "острівком безпеки" для мігрантів, якщо порівнювати з російською територією. Тепер все стало по-іншому. Зараз росіяни активно перевіряють, чи стоїть людина на військовому обліку й поводяться дуже агресивно.
"Це буде стосуватися і українців. Ті, хто вже отримали російський паспорт, майже всі стоять на військовому обліку, або стоятимуть найближчим часом. Такі процеси відбуваються по всій території Росії", – підкреслив керівник Центру вивчення окупації.
Як це пов'язано з мирними переговорами
На тлі розмов про перемир'я, російська пропаганда продовжує нав'язувати людям, що їм треба готуватися до війни, це подають як нібито захист "батьківщини". Коли Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у 2022 році, то це викликало страх і паніку.
Цього разу так не буде. Вони непогано грають на патріотичних історіях. Наприклад, Росія продає своєму населенню розмови про Європу й миротворців як те, що нібито весь світ хоче воювати проти них,
– зауважив Петро Андрющенко.
Отже, якщо влітку або восени 2024 року не буде припинення вогню або замороження конфлікту, то цілком ймовірно, що ми побачимо відкриту мобілізацію, зокрема на окупованих територіях України.