Екоцид триває: у мережі показали відео морської аномалії у Маріуполі

У Маріуполі помітили чергову природну аномалію та факт екоциду. У центральній частині міста зафіксували відхід морської лінії.

На відео видно, як після цього на тому місці утворився клаптик суші. Кадрами поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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У Маріуполі подібних аномалій ніколи не було

Кадри морської аномалії Петро Андрющенко показав вранці 19 вересня.

В Маріуполі відійшло море в центральній частині міста (зокрема, але не виключно). Також відхід морської лінії фіксують в Таганрозі,

– повідомив він.

За його словами, у Маріуполі подібних аномалій ніколи не було. Окупаційна влада міста запевняє, що причиною обміління став штормовий вітер. Проте, вітер на глибину моря не впливає.

Андрющенко вважає, що відхід морської лінії могли спровокувати спроби росіян захистити Кримський міст.

"Тут знов щось не те з течією. Та з огляду на головну проблему – Кримський міст, що кардинально змінив мапу течії та посилив підвищення солоності моря, – це можливий наслідок його укріплення від дронів. Вони точно доб'ють Азов, як Каспій та Арал до того", – написав радник мера Маріуполя.

Морська аномалія у Маріуполі: дивіться відео